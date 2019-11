Oö. Erfinder brachte Allround-Fahrzeug auf den Markt

Der "Syn Trac" kann Schnee fräsen, Schneestangen setzen und Böschungen mähen. Die unterschiedlichen Aufsätze dafür werden dank automatisierter Docking-Technik gewechselt, ohne dass der Fahrer absteigen muss, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Donnerstag. Erfunden hat das Allround-Fahrzeug mit 420-PS-Caterpillar-Motor Stefan Putz aus Bad Goisern.

Der 56-Jährige ist Geschäftsführer der Synex Tech und der Syntrac GmbH und steckte in zehn Jahren Entwicklungsarbeit mit elf weltweiten Patenten mehrere Mio. Euro in seine Idee. Das Projekt, an dem 20 Beschäftigte arbeiten, sei dank Unterstützung unter anderem der AVV Investment aus Ried sowie der RLB Oberösterreich und der FFG des Bundes ausfinanziert.