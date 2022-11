OÖ braucht bis 2030 rund 9.550 weitere Pflegekräfte

Oberösterreich braucht bis 2030 rund 9.550 neue Pflegekräfte, um den Bedarf zu decken, schlug der Landesrechnungshof (LRH) am Dienstag Alarm. Er hat sowohl die Ist-Situation als auch die Entwicklung der kommenden Jahre analysiert. Der drohende Personalmangel sei kein "Problem fehlender Ausbildungskapazitäten, sondern fehlender Interessentinnen bzw. Interessenten für den Pflegeberuf", meinte LRH-Präsident Friedrich Pammer.

Besonders angespannt ist die Lage in der Altenpflege. Wegen zu wenig Personals konnten vergangenes Jahr 871 Plätze in Alten- und Pflegeheimen nicht belegt werden. "Wir haben einen Bedarf von rund 350 Pflegekräften errechnet, um diese Lücke schließen zu können", so Pammer. Da im Bereich der mobilen Dienste kein Gesamtüberblick über Wartelisten beim Land vorlag, sei eine "Quantifizierung des Pflegekräftemangels für den gesamten Bereich der Altenpflege nicht möglich", hieß es in der Initiativprüfung. Die Abteilung Soziales gehe in der Altenpflege bis 2030 von einem Bedarfszuwachs von 1.500 Vollzeitäquivalenten aus, entnahmen den Prüfer den Prognosen.