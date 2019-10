Oö. Alkolenker schläft mitten auf der Straße im Auto ein

Ein 52-jähriger Pole aus dem Bezirk Kirchberg an der Krems ist am Mittwoch hinter dem Steuer seines Wagens eingeschlafen. Dieser stand mitten auf der Schlierbacher Landesstraße. Der Mann war um 23.40 Uhr Richtung Wartberg an der Krems unterwegs. Auf einer unübersichtlichen Fahrbahnkuppe blieb das Auto stehen und der Mann schlief ein, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Andere Verkehrsteilnehmer sahen das Auto, das in der Straßenmitte auf einer Sperrlinie stand, rechtzeitig, sicherten mit Pannendreiecken und Warnblinkanlagen ihrer Fahrzeuge ab und riefen die Polizei. Die Beamten weckten den Schlafenden, ein Alko-Test ergab 1,5 Promille. Der rechte Vorderreifen bestand nur mehr aus Reifenfetzen auf der Felge. Woher diese Beschädigung stammt, war vorerst unklar.