Onlinehandel bleibt Herausforderung für heimische Geschäfte

Der Onlinehandel ist hierzulande weiter auf Wachstumskurs. So hat der Distanzhandel 2018 um 11,2 Prozent zugelegt, das ist rund acht Mal schneller als der stationäre Handel mit 1,4 Prozent. Für den stationären Handel bleibt die Geschäftslage weiter herausfordernd, zeigt eine aktuelle Studie des Handelsverbandes.

Der Marktanteil des Onlinehandels habe sich in Österreich über alle Warengruppen hinweg seit 2015 um rund 40 Prozent erhöht, so Studienautor Andreas Kreutzer. 8,8 Prozent der einzelhandelsrelevanten Ausgaben fallen inzwischen Online an. In absoluten Zahlen: 5,4 Mrd. von 62,1 Mrd. Euro an einzelhandelsrelevanten privaten Ausgaben der Österreicher. E-Commerce wachse nicht nur in peripheren Märkten, sondern auch in jenen mit einer bereits hohen Online-Quote.