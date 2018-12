Onlineausstellung der Mediathek: "100 Jahre - 100 Töne"

1.600 Menschen zwischen zehn und 110 Jahren haben im Rahmen des Interviewprojekts "MenschenLeben" ihre Lebensgeschichte erzählt. Eine Auswahl daraus findet sich nun anlässlich des Gedenkjahres 2018 in einer Onlineausstellung der Mediathek: Unter dem Titel "100 Jahre - 100 Töne" werden Ausschnitte aus den Gesprächen präsentiert und in den zeitlichen Kontext gestellt.

Im Zentrum stehen Erinnerungen an technische wie politische Entwicklungen, Zäsuren und Veränderungen, aber auch Fluchterfahrungen und Alltagserzählungen. “Was bedeutete es, wenn man in den 1930er-Jahren aus Österreich flüchten musste? Wann wurde der erste Traktor gekauft und wann die erste Waschmaschine? Was passierte im Jahr 1968 in Österreich? Wie wurden die Jahrtausendwende und der Wechsel zum Euro erlebt?” lauteten einige der gestellten Fragen.