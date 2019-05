Online-Werbung in Österreich stark rückläufig

Nach Jahren des Wachstums ist in Österreich die Werbung auf Online-Portalen heuer eingebrochen. Ein Bruttowerbevolumen von 53,2 Millionen Euro im ersten Quartal bedeutete einen Rückgang um 9,9 Prozent gegenüber demselben Zeitraum 2018. Das geht aus der aktuellen Werbebilanz des Focus Instituts hervor. Die Printmedien konnten hingegen die Werbeeinnahmen weiter steigern.

Mit knapp 450 Millionen Euro in den ersten drei Monaten (plus 2,2 Prozent gegenüber 2018) ging das größte Stück des Werbekuchens in Österreich klar an den Printbereich, und zwar fast 44 Prozent. Großer Gewinner in diesem Segment waren die Tageszeitungen mit einem Quartalsplus von 5,5 Prozent, Zuwächse gab es auch bei den regionalen Wochenzeitungen (plus 2,5 Prozent). Magazine und Illustrierte (minus 8,4 Prozent) und Fachzeitschriften (minus 10,8 Prozent) waren im Printbereich die Verlierer. “Die Österreicher sind immer noch Zeitungsleser, Zeitungen haben gerade bei der Überflutung an Werbung eine gute Werbewirkung”, erklärte Zotter. “Die Seriosität und Glaubwürdigkeit der Zeitung im Vergleich zu Fake News im Internet schlägt sich auf die Werbung nieder. Studien belegen, dass eine Werbung in der Zeitung seriöser wirkt.”