Online-Umfrage der AK: Kinderbetreuungszeiten in Vorarlberg sind zu kurz

Einer Online-Umfrage der Arbeiterkammer Vorarlberg (AK) zufolge reichen die Kinderbetreuungszeiten im Bundesland nicht aus.

Familie und Arbeit: Ein Balanceakt

Mehr Betreuungszeiten, mehr Arbeitszeit?

Finanzielle Belastung durch Kinderbetreuung

Hinsichtlich der finanziellen Belastung ergab sich laut AK im Durchschnitt ein Betrag von 195 Euro pro Monat. Die Hälfte der Befragten fühlte sich dadurch belastet, für 30 Prozent bedeuteten die Kosten eine starke Belastung. Dabei helfe die vom Land im Jahr 2016 eingeführte soziale Staffelung der Elterntarife offenbar wenig, so die AK. Lediglich 6 Prozent der Befragten gaben an, sie zu nützen, 76 Prozent würden die Einkommensgrenzen zur Inanspruchnahme überschreiten. 24 Prozent wussten gar nicht, dass es eine soziale Staffelung gibt. In Staffelungsstufe 1, in der bisher der Elternbeitrag auf 20 Euro für 25 Wochenstunden reduziert war, fallen für die Eltern seit diesem Jahr keine Kosten mehr an.