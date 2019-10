Online-Shopping boomt: Fast zwei Drittel kaufen im Internet

Online-Shopping boomt: 62 Prozent der 16- bis 74-Jährigen kauften laut Statistik Austria in den vergangenen zwölf Monaten im Internet ein. Seit 2003 hat sich der Anteil fast versechsfacht. Bei den unter 35-Jährigen shoppen 81 Prozent online. Smart-Home-Lösungen werden nur wenig genutzt. Fast drei Viertel aller Befragten surfen mehrmals täglich im Internet, bei den 16- bis 24-Jährigen 98 Prozent.

Dies geht aus neuen Zahlen zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) von privaten Haushalten hervor, die zeigen, dass das Internet mittlerweile Teil des Alltags ist, wie die Statistik Austria am Montag mitteilte.

Online-Einkäufe von Waren und Dienstleistungen im Internet gemacht haben demnach in den zwölf Monaten vor dem Befragungszeitraum 4,1 Millionen Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren. Das waren 62 Prozent der Bevölkerung in dieser Altersgruppe. Der Anteil der Männer, die im Internet einkaufen, war in der Vergangenheit immer höher, nun holen aber jüngere Frauen auf. Insgesamt über alle Altersgruppen shoppen nach wie vor mehr Männer als Frauen online, bei 16- bis 34-Jährigen sind es aber mehr Frauen.

Kleidung und Sportartikel (64 Prozent der Online-Shopper) und Urlaubsunterkünfte oder andere Reisearrangements (63 Prozent) wurden am häufigsten im Internet gekauft. Dahinter folgten Tickets für Veranstaltungen (42 Prozent) sowie Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, E-Learning-Materialien oder E-Books (41 Prozent) und Filme oder Musik (38 Prozent).

Die Nutzung von Smart Home Solution, mit denen Energiemanagement, Sicherheitssysteme sowie Haushaltsgeräte über das Internet gesteuert werden können, sei noch gering, so die Statistik Austria. 10 Prozent der Befragten gaben an, smarte Systeme bzw. Geräte in ihrem Haushalt über das Internet zu steuern. Die höchsten Anteile weisen Personen unter 45 Jahren auf: 12 Prozent der 16- bis 24-Jährigen, 13 Prozent der 25- bis 34-Jährigen und 16 Prozent der 35- bis 44-Jährigen nutzen Smart-Home-Lösungen.

Rund 4,8 Mio. Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren nutzen das Internet mehrmals täglich, das sind fast drei Viertel (73,4 Prozent) der Bevölkerung dieser Altersgruppe. Bei den 16- bis 24-Jährigen gaben 98 Prozent an, mehrmals am Tag im Netz zu surfen. In der Altersgruppe 55 bis 64 Jahre waren es 54 Prozent und bei den 65- bis 74-Jährigen 34 Prozent. Männer nutzen das Internet häufiger mit 77 Prozent über alle Altersgruppen, während nur 70 Prozent der Frauen täglich im Netz surfen. Bei den jüngeren gibt es nur relativ geringe Unterschiede, am höchsten ist die Kluft bei Personen im Alter von 65 bis 74 Jahren: Hier liegt der Anteil der Männer bei 45 Prozent und jener der Frauen bei 25 Prozent.