Online-Plattformen üben Druck auf heimische Hoteliers aus

Für die heimischen Hoteliers sind die Buchungsplattformen Booking.com & Co Fluch und Segen zugleich. Zum einen sorgen diese für mehr Auslastung, zum anderen nützen sie ihre Marktmacht aber auch immer wieder aus und versuchen, die Betriebe zu gleichen Preisen wie auf der Plattform zu zwingen. Diese Ratenparität ist gesetzlich verboten. Die Hoteliervereinigung will nun rechtliche Schritte setzen.

"Wir werden das nicht durchgehen lassen, wir prüfen das bereits", sagte die Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Michaela Reitterer, am Montag auf dem Jahreskongress der Hoteliers in Bregenz. Denn die Hoteliers dürfen ihre Zimmer auf der eigenen Homepage auch billiger verkaufen als die großen Online-Plattformen, mit denen sie Verträge haben, oder eben teurer. "Die Nichteinhaltung des Verbots der Ratenparität muss Konsequenzen haben, wir haben in Österreich ein Gesetz", so Reitterer.