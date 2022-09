Online-Petition: keine „neue“ Gentechnik durch die Hintertür

Auch die neue Gentechnik (wie z. B. CRISPR/Cas) muss strikt geregelt und gekennzeichnet bleiben!

1,2 Millionen Menschen unterzeichneten vor 25 Jahren (1997) in Österreich das Volksbegehren gegen den Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft. „Dies führte in Österreich zu einer breiten Allianz gegen den Einsatz von Gentechnik, die bis heute wirksam ist. Gentechnikfrei produzierte Lebensmittel – konventionell wie biologisch/ökologisch – wurden in Österreich und auch in Europa zu einer Erfolgsstory“, führt Ernst Schwald aus.