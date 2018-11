Online-Kauf in EU ohne Blockaden und Diskriminierungen

Die EU-Kommission hat am Freitag das endgültige Aus beim Geoblocking verkündet. Ab Montag nächster Woche gebe es beim Online-Kauf weder Blockaden noch Diskriminierungen, betonte der Vizepräsident der EU-Kommission, Andrus Ansip. Die EU-Staaten hatten sich bereits Anfang des Jahres auf das Ende des Geoblockings beim Internethandel geeinigt.

Bisher habe es verschiedenste Behinderungen für die Konsumenten gegeben. So seien Bezahlungen über Mastercard oder Visa nicht möglich gewesen, weil man in einem angeblich “falschen” Land wie Belgien, Deutschland, Niederlande oder Luxemburg beheimatet sei. Dabei gebe es seit Jahren schon SEPA, den europäischen Zahlungsraum (Single Euro Payments Area). Ungeachtet dessen seien aber Kreditkarten von Personen, die online einkaufen wollten, nicht akzeptiert worden. “Damit ist es nun vorbei”, so Ansip.