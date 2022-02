"Onkel Wanja", der "Sitzsack": Tschechow als Theater-Sitcom

Wanni, der alte "Sitzsack", kommt von der Couch nicht hoch. Mächtiges Knirschen vom Tonband begleitet seine vorerst vergeblichen Aufsteh-Versuche. Seine die Mietwohnung ständig auskehrende Cousine Sonni und Freund Telli, der sich auf einem alten Teppich häuslich eingerichtet hat, juckt das kaum. "Onkel Wanja", seine Nichte Sonja und der verarmte Gutsbesitzer Telegin sind nur für Eingeweihte wiedererkennbar. Das Bronski & Grünberg Theater spielt Tschechow als Sitcom.

Die von Julia Edtmeier geschriebene und von Dominic Oley inszenierte Fassung spielt nicht in einem heruntergewirtschafteten russischen Landgut, sondern in einer Kleinst-Wohnung, die vom Ausstatterinnen-Duo Kaja Dymnicki und Mary-Jane Fritsch mit pittoresken Details vollgestopft wurde. Lenin, Garfield und Micky Maus finden sich auf den Regalen und an den grellbunten Tapetenwänden ebenso wie Kuckucksuhren oder Tierzeichnungen. Der Arzt Astrow (David Oberkogler) hat sich hier mit einer Staffelei eine Mal-Ecke eingerichtet, in der er Enten und Hühner mit naiven Strichen verewigt und das "Realismus" nennt. Die Hausbibliothek verfügt über zwei Bücher: Hans Küngs "Existiert Gott?" und Heinz G. Konsaliks "Der Arzt von Stalingrad".