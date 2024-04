Onkel Toni hofft weiter auf Comeback von Rafael Nadal

Trotz der Absage für das Masters-1000-Turnier in Monte Carlo in der kommenden Woche geht Toni Nadal nach wie vor von einem Comeback von Rafael Nadal aus. "Rafa hat Probleme beim Aufschlag, sonst hat er keine Probleme", sagte Rafael Nadals Onkel laut der spanischen Sportzeitung "Marca". Er sei daher zuversichtlich, dass der 22-malige Grand-Slam-Champion an den Turnieren in Barcelona und Madrid in diesem Monat teilnehmen könne.

Mit Blick auf die French Open in Paris Ende Mai sei dies auch dringend notwendig, sagte Toni Nadal, der lange Trainer von Rafael Nadal war. "Entweder du gehst zu hundert Prozent dorthin oder nimmst besser nicht teil. Irgendein ein Turnier im Vorfeld zu spielen ist wichtig, um ein gutes Roland Garros zu haben", sagte Toni Nadal.

Rafael Nadal (37) hatte am Donnerstag seine Absage für das erste wichtige Sandplatzturnier der Saison in Monte Carlo in der kommenden Woche verkündet und damit die Spekulationen über ein baldiges Karriereende genährt. "Mein Körper erlaubt es einfach nicht", schrieb die frühere Nummer eins der Welt auf X (vormals Twitter).

Nadal hatte wegen einer langwierigen Hüftverletzung nach den Australian Open im Jänner 2023 alle Turnier-Teilnahmen abgesagt. In diesem Jahr hatte der Spanier vor dem ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Brisbane sein Comeback gegeben, sich dort aber erneut verletzt und seither kein Match mehr bestritten.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Spanier angekündigt, dass 2024 sehr wahrscheinlich sein letztes Jahr auf der Tennis-Tour sein werde. Neben den French Open hat Nadal sich die Olympischen Spiele in Paris als großes Ziel seiner vermeintlichen Abschiedssaison gesetzt.