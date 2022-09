„One size fits all“ – gibt es im Online-Bereich nicht

Wie man auf Google, YouTube, Facebook, Instagram, Amazon, Snapchat oder TikTok erfolgreich wirbt? Das unterscheidet sich deutlich, da das Nutzerverhalten, die Zielgruppe, das Umfeld und die möglichen Werbeformate unterschiedlich sind. „One size fits all“ funktioniert nicht.

Seit Michael Karg das letzte Mal auf der Interactive West war, hat sich viele getan. Seit über 25 Jahren arbeitet der gebürtige Vorarlberger im digitalen Bereich, mit Erfahrung in Marketing, Medien und internationalem Management. Er hat aber immer noch das Gefühl, dass sich alle sechs bis 12 Monate maßgeblich etwas ändert.

Wie sieht Ihrer Meinung nach die Zukunft von Social Media, Digital Marketing und Co. aus?

Alles was digital sein kann, wird digital werden. Und zwar in allen Lebensbereichen. Der rasante technologische Wandel kombiniert mit einem sich rasch wandelnden Konsumentenverhalten führt zu einer unglaublichen Innovationsdynamik, die die Geschäftsmodelle ganzer Branchen verändert. Vor diesem Hintergrund kommt es auch zu maßgeblichen und laufenden Veränderungen im Bereich Social Media und Digital Marketing. Dies führt dazu, dass Konsument:innen mehr Kontrolle bekommen: Jede Person wird nicht nur zum oder zur Empfänger:in, sondern auch zum oder zur Sender:in von Nachrichten und via Regulierung erhält man mehr Kontrolle über die Nutzung der Daten.