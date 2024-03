ÖNB übernimmt Vorlass von Autor László Krasznahorkai

Die Österreichische Nationalbibliothek übernimmt den Vorlass des 2021 mit dem Österreichischen Staatspreis für europäische Literatur ausgezeichneten ungarischen Schriftstellers László Krasznahorkai. Der Vorlass spiegle "die internationale Ausrichtung von Leben und Werk László Krasznahorkais wider", hießt es dazu am Freitag in einer Aussendung, in der ÖNB-Generaldirektorin Johanna Rachinger den 70-jährigen als "Autor von Weltrang" würdigte.

Krasznahorkai wurde am 5. Jänner 1954 in Gyula (Ungarn) als Sohn eines Anwalts geboren, studierte zunächst Jura in Szeged, später Hungaristik und Philosophie in Budapest. Mit seinem Debütroman "Satanstango" gelang Krasznahorkai 1985 der literarische Durchbruch. Apokalyptische Themen mit tragisch-komischer Ironie durchziehen sein Werk, so auch im 1988 erschienenen Erzählband "Gnadenverhältnisse" und im Roman "Krieg und Krieg" von 1999. Susan Sontag bezeichnete den Autor daher als "Meister der Apokalypse". Für sein Werk nennt er Einflüsse österreichischer Literatur, neben Robert Musil und Franz Kafka vor allem Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann und Heimito von Doderer. Mittlerweile lebt er den größten Teil des Jahres in Wien und Triest. Sein zuletzt erschienener Band mit Erzählungen "Im Wahn der Anderen" (2023) handelt etwa von einem besessenen New Yorker Bibliothekar.