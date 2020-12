OMV verkauft Tankstellen in Deutschland für 485 Mio. Euro

Die britische EG Group übernimmt das OMV-Tankstellengeschäft in Deutschland für einen Kaufpreis von 485 Mio. Euro. 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg wechseln damit den Besitzer. Das Closing werde, vorbehaltlich benötigter behördlicher Genehmigungen, 2021 erwartet, teilte die OMV am Montagvormittag mit.

Als Teil der Übernahme wird die EG Group ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen. Der Kaufpreis resultiert laut OMV damit in einem Unternehmenswert von rund 614 Mio. Euro. Der Kaufpreis gelte vorbehaltlich der Anpassung von Nettoumlaufvermögen und Nettofinanzverbindlichkeiten. Die OMV will ihre verbleibenden Aktivitäten in Deutschland auf die Petrochemie in der Raffinerie Burghausen konzentrieren.

"Wir setzen damit einen weiteren entscheidenden Schritt unseres angekündigten Devestitionsprogramms von 2 Milliarden Euro und realisieren mit dieser Veräußerung einen Entschuldungseffekt für die OMV von etwa einer halben Milliarde Euro zum Zeitpunkt des Closings", kommentierte OMV-Chef Rainer Seele den Verkauf. "Dieses attraktive Portfolio von Tankstellen mit signifikantem Retail und Gastronomie Tätigkeiten ist eine spannende Möglichkeit um EG´s Fußabdruck in Deutschland auszubauen - ein Schlüsselmarkt in Europa, in dem wir signifikantes Wachstumspotenzial für unser Unternehmen sehen", so die GE-Mitbegründer und Co-CEOs, Mohsin Issa CBE und Zuber Issa CBE, in einer Aussendung.