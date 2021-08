OMV-Tochter Borealis vervierfachte Gewinn im Halbjahr

Die OMV-Chemietochter Borealis hat im ersten Halbjahr 2021 ein Betriebsergebnis von 723 Mio. Euro erzielt, nach 104 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020. Der Nettogewinn stieg um 606 Mio. auf 821 Mio. Euro, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Halbjahres-Finanzbericht hervorgeht. Die Umsatzerlöse stiegen von 2,97 Mrd. auf 4,03 Mrd. Euro.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich in den ersten sechs Monaten 2021 auf 464 Millionen und lag damit um 134 Mio. Euro unter dem Vergleichszeitraum des Jahres 2020. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte beliefen sich auf 292 Mio. Euro und lagen damit ungefähr auf dem Niveau des Vorjahres.

An ihre Aktionäre zahlte die Borealis eine Dividende in Höhe von 150 Mio. Euro. Die OMV ist an der Borealis mit 75 Prozent beteiligt, zu 25 Prozent gehört Borealis dem Staatsfonds Mubadala in den Vereinigten Arabischen Emiraten.