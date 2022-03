OMV: Russisches Gas ist wichtig für Versorgungssicherheit

Die Invasion Russlands in der Ukraine und die internationalen Wirtschaftssanktionen als Antwort darauf haben auch Auswirkungen auf den Energiemarkt. Der heimische Öl- und Gaskonzern OMV zieht sich zwar operativ aus Russland zurück, doch die für Österreich wichtigen, jahrzehntelangen Gaslieferverträge sind aufrecht. "Für Österreich sind die Alternativen wirklich begrenzt", sagte OMV-Chef Alfred Stern am Samstag im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF mit Blick auf den kommenden Winter.

Das Russland-Risiko wurde insgesamt unterschätzt: "Die Investitionen, die wir dort gemacht haben, die mussten wir jetzt wertberichtigen", räumte Stern ein. Für ein sibirisches Gasfeld und das OMV-Darlehen für die umstrittene, mittlerweile auf Eis gelegte Gaspipeline Nord Stream 2 "sind 1,5 bis 1,8 Mrd. Euro Wertberichtigung notwendig geworden". "Im Nachhinein ist man immer schlauer. Wir haben das Risiko unterschätzt, das sich mit Russland ergibt." Und so sei es vielen in Europa ergangen.

Die EU will die russischen Gasimporte innerhalb eines Jahres um zwei Drittel reduzieren, bis 2027 will man zur Gänze ohne russisches Öl und Gas auskommen. "Mir sind die konkreten Pläne nicht bekannt - die Mengen, die aus Russland nach Europa kommen, sind nicht so einfach zu ersetzen", sagte Stern dazu. Konkrete Vorschläge, um diesen Plan umzusetzen, will die Kommission früheren Angaben zufolge bis Ende Mai vorlegen. Für Vorgaben zu Gasspeichern soll es bereits bis Ende März Konkretes geben.