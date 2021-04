OMV meldet Ergebnissprung, auch dank Borealis-Zukauf

Der Öl- und Gaskonzern OMV hat im ersten Quartal 2021 zwar vom gestiegenen Ölpreis profitiert, noch wichtiger sei aber das boomende Chemiegeschäft gewesen, betont OMV-Chef Rainer Seele. "Der Ertragssprung ist auf die vorteilhafte Akquisition der Borealis zurückzuführen" sagte Seele am Donnerstag zur APA. Der um Lagereffekte bereinigte Betriebsgewinn (CCS EBIT) stieg um 24 Prozent auf 870 Mio. Euro. "Mehr als die Hälfte davon, 440 Mio. Euro, kommt aus dem Chemiegeschäft."

Das erste Quartal sei für die OMV insgesamt sehr gut gelaufen, berichtete der CEO. Als organischen Cashflow habe man 1,7 Mrd. Euro erzielen können. "Das ist in einem Jahr, in dem wir uns der Entschuldung gewidmet haben, ein willkommener Beitrag." Mit dem Verkauf der OMV-Tochter GasConnect, der deutschen Tankstellen und der Öl-Assets in Kasachstan komme man nun auf ein Gearing (Verschuldungsgrad) von 32 Prozent, das sei schon ganz nahe am langfristigen Ziel von 30 Prozent.