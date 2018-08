OMV im 1. Halbjahr bei stabilem Umsatz deutlich profitabler

Der heimische Öl- und Gaskonzern OMV hat im ersten Halbjahr 2018 bei einem stabilen Umsatz von 10,68 Mrd. Euro sein Ergebnis deutlich verbessert. Das um Lagerhaltungseffekte bereinigte CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten verbesserte sich um 5 Prozent auf 1,54 Mrd. Euro, der Periodenüberschuss drehte von -112 Mio. Euro auf 807 Mio. Euro ins Plus, wie die OMV am Donnerstag mitteilte.

Für das bessere operative Ergebnis sei vor allem das höhere Upstream-Ergebnis in Höhe von 895 Mio. Euro (1. Halbjahr 2017: 580 Mio. Euro) verantwortlich, weil die Verkaufsmenge durch die Beteiligung am russischen Gasfeld Juschno Russkoje gestiegen sei, heißt es in der Erläuterung. Im Bereich Downstream (Raffinerien, Tankstellen) ist das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten von 904 Mio. auf 714 Mio. Euro gesunken – hier machte sich der Verkauf der türkischen Petrol Ofisi im zweiten Quartal 2017 bemerkbar.

Für das zweite Halbjahr sei er sehr optimistisch, sagte der OMV-Chef. “Wir erwarten, wenn wir uns nur die abgeschlossenen Transaktionen des ersten Halbjahres anschauen, eine weitere Produktionssteigerung insbesondere im vierten Quartal. Denn da erwarten wir das Closing in Neuseeland, alleine das sind 30.000 Barrel am Tag.” Darüber hinaus erwarte man den Start der Ölproduktion in Abu Dhabi, “das sind in der Plateau-Produktion bis zu 40.000 Barrel am Tag”. Beim Gasfeld Aasta Hansteen in Norwegen soll ebenfalls die Produktion beginnen, es soll einen Produktionsbeitrag von bis zu 18.000 Barrel am Tag bringen. “Wenn unsere Vorhersage stimmt – wir gehen in diesem Jahr von einem Ölpreis von 70 Dollar aus – dann wird sich die höhere Produktion natürlich noch stärker auswirken.”