OMV-Hauptversammlung wählt neue Aufsichtsräte

Die Eigentümer des österreichischen Öl- und Gaskonzerns OMV sollen bei ihrer Hauptversammlung am Dienstagnachmittag gleich fünf neue Aufsichtsräte wählen, die als Vertreter der Staatsholding ÖBAG in das Aufsichtsgremium einziehen sollen. Brisanz hat die Wahl vor allem durch den Abgang von Aufsichtsratschef Peter Löscher erhalten, der im September seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt hat.

Der frühere Siemens-Konzernchef Löscher hatte seinen Rücktritt mit Ende der heutigen Hauptversammlung damals in einem Brief an Eigentümervertreter Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) angekündigt und diesen Schritt mit den Plänen der Regierung begründet, den Einfluss der Staates bei der OMV zu stärken.