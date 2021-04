OMV-Chef: Wollen CO2-Ausstoß weiter senken

Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV arbeitet "unermüdlich daran", seine Geschäftstätigkeit zu optimieren "und neue Wege zu finden, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren". Das betont OMV-Generaldirektor Rainer Seele in dem am Dienstag veröffentlichten "Nachhaltigkeitsbericht 2020" des Konzerns. Seele und Aufsichtsratschef Mark Garrett erinnern daran, dass sich die OMV voriges Jahr erstmals dazu verpflichtet hat, bis 2050 klimaneutral zu werden.

Darüber hinaus setze sich die OMV auf ihrem Weg zu Netto-Null-Emissionen neue konkrete und ambitionierte Zwischenziele zur Reduktion des CO2-Ausstoßes im Upstream- und Downstream-Bereich bis 2025, erklärt Garrett. Auch in der aktualisierten Vorstandsvergütung der OMV würden sich diese Ziele widerspiegeln. Für die Ziele habe man etwa die im Dezember in Betrieb gegangene größte PV-Anlage Österreichs errichtet und implementiere modernste Technologien in den Raffinerien: In Schwechat seien allein 2020 durch modernere Turbinen zur Stromerzeugung 40.000 t CO2 eingespart worden, die Überholung einer weiteren Turbine werde 2021 insgesamt 60.000 t CO2 einsparen lassen.