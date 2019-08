OMV-Chef Seele sieht sich nicht als "Klima-Buhmann"

OMV-Chef Rainer Seele hat am Rande des Forum Alpbach bezogen auf die Geschäfte des Konzerns den Titel "Buhmann der Nation" keinesfalls annehmen wollen. Man dürfe die Klimawandeldebatte nicht auf einzelne Unternehmen herunterbrechen. Die OMV würde ihren Beitrag leisten und ihren CO2-Ausstoß bis 2020 um ein Fünftel senken, erinnerte Seele.

"Entschuldigung ich stelle zwar das Benzin her, aber die CO2-Emissionen, die macht ihr. Ihr sagt immer, dass ich es bin, weil ich es herstelle - aber ihr fahrt das Auto", holte Seele die Gesamtgesellschaft in der Klimaproblematik mit ins Boot. Das Thema Klimaschutz werde auf die Wirtschaft delegiert, "das finde ich ein bisschen komisch". Die Wirtschaft verpflichte sich auch. "Aber wenn wir 'mal alle ehrlich in den Spiegel schauen, ist es die Gesellschaft, die nicht bereit ist, auf das Thema einzugehen."