OMV-Chef gegen oberste Priorität fürs Klima

Gegenüber Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit sollte das Klima nach den Worten von OMV-Chef Rainer Seele nicht die Priorität haben. "Wenn wir in Österreich die sauberste Luft haben und alle sind arbeitslos, ist das auch ein Problem", so der Generaldirektor des Öl- und Gaskonzerns im Interview mit dem neuen "trend".

Nachhaltigkeit stehe nicht im Widerspruch zur Wirtschaftlichkeit – aber das Klimathema könne die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit nicht ersetzen, betonte Seele. Die Klimastrategie der Regierung trage die OMV mit, nur in einigen Punkten habe man eine andere Meinung, etwa dass Erdgas am Wärmemarkt eine viel bessere Lösung sei als eine Holzpellet-Heizung. Aber: “Eine Klimastrategie, die aus fossilen Energieträgern ganz aussteigen will, würden wir als OMV nicht unterstützen.”