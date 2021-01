OMV-Borealis-Übernahme 2020 größter Deal in Österreich

Auch im Coronajahr 2020 hat eine ganze Reihe von Konzernen mit österreichischer Beteiligung den Eigentümer gewechselt. Gegenüber dem Jahr davor kam es zwar zu weniger, aber dafür aber größeren Deals, wie aus einer Aufstellung des Beratungsunternehmens EY vom Montag hervorgeht. Die rund 4 Mrd. Euro schwere Übernahme des Chemiekonzerns Borealis durch die OMV war die teuerste.

Insgesamt verringerte sich die Zahl der Transaktionen der Erhebung zufolge um 16 Prozent von 328 auf 275, doch das veröffentlichte Volumen der Mergers & Acquisitions (M&A) vergrößerte sich in Summe von 12,1 auf 12,6 Mrd. Euro (plus 4 Prozent). Zu den meisten Übernahmen (85) kam es im Industriesektor. Dahinter folgten der Technologie- (61) und der Immobiliensektor (mit 61 respektive 53 Deals).

Zu Beginn des Jahres habe die Pandemie für "Zurückhaltung am Transaktionsmarkt" gesorgt, im zweiten Halbjahr sei dann aber "wieder mehr Geld in die Hand genommen" worden. Für das gegenüber 2019 höhere Volumen hätten vor allem vier Megadeals gesorgt, deren Volumen jeweils 1 Mrd. Euro überstieg.

"Die Coronapandemie verändert alle Lebensbereiche und zwingt viele Unternehmen dazu, ihre Business-Pläne zu überarbeiten - unmittelbar zu Beginn des ersten Lockdowns im März des Jahres 2020 wurde eine Vielzahl an Transaktionen gestoppt", berichtete Eva-Maria Berchtold, Partnerin und Leiterin der Strategie- und Transaktionsberatung (Strategy and Transactions) bei EY Österreich. Die Stabilisierung des eigenen Geschäfts sowie die Sicherung der Liquidität standen im Vordergrund. Im zweiten Halbjahr hätten die Unternehmen dann ihre strategischen Wachstums- bzw. Portfoliooptimierungspläne wieder aufgegriffen. "So konnten vor Jahresende doch noch einige Transaktionen abgeschlossen werden - wider Erwarten wurde wieder Geld in die Hand genommen. Somit war das Jahr 2020 trotz Pandemie ein gutes Transaktionsjahr", resümierte Berchtold.