Omikron könnte durch Arbeitsausfälle hohe Kosten verursachen

Mit der Ausbreitung der Omikron-Variante breitet sich das Coronavirus derzeit schneller aus als je zuvor. Das bringt auch Probleme für den Arbeitsmarkt, wo es aufgrund der sprunghaft ansteigenden Infektionen zu starken Ausfällen von Arbeitskräften kommen könnte. Das bedeutet auch hohe Kosten für die Wirtschaft, laut einer Berechnung des Momentum-Instituts könnte rund 1 Mrd. Euro an Wertschöpfung verloren gehen, sollten 20 Prozent der Erwerbstätigen ausfallen.

In diesem Fall würden rund 860.000 Erwerbstätige auf einmal ausfallen. Die Kosten entstehen unter der Annahme, das ein positiver Test mit einer Arbeitsunfähigkeit von 5 Tagen einhergeht, sagte eine der Autorinnen der Berechnung, Sophie Achleitner, am Freitag zur APA.

"Das muss aber nicht so sein," so Achleitner. Ein positiver Test bedeute nicht automatisch einen Arbeitsausfall, wer keine Symptome habe, könne oftmals auch im Homeoffice weiterarbeiten. Allerdings könne man derzeit nicht abschätzen, wie der genaue Pandemieverlauf sein werde, daher habe das Institut eine erste grobe Berechnung angestellt und sich nach internationalen Expertenmeinungen zur Infektionsquote gerichtet, so Achleitner.