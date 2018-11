Ombudsstelle für Fairness zwischen Bauern und Handel geplant

Das Landwirtschaftsministerium plant gemeinsam mit dem Handelsverband und dem Lebensmittelhandel eine Ombudsstelle. Hier können Bauern, Erzeugerorganisationen und Unternehmen künftig unlautere Geschäftspraktiken anonym melden. Die neue Stelle ist nicht weisungsgebunden. Sie wird anonyme Beratung, rechtliche Aufklärung, Informationsaustausch und Mediation anbieten.

“Mit der Ombudsstelle entsteht eine neue Behörde, die nicht weisungsgebunden ist. Hier wird ein Missing Link zwischen Rechtsprechung und dem bestehenden Whistleblower-System der BWB geschlossen, um die Mediation als Instrument der außergerichtlichen Kommunikation auf Augenhöhe anzubieten”, so Rainer Will, Geschäftsführer des österreichischen Handelsverbandes am Montag. “Es wird evaluiert, bewertet und berichtet. Es werden Fakten geschaffen, keine leeren Worte.” Auch einen jährlichen öffentlichen Bericht, der die Art und die Anzahl der eingelangten Fälle auflistet, soll es geben.