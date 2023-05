Oma Lilli heiratet: Eine Erfolgsgeschichte und was kommt danach

Im VOL.AT Livetalk spricht Christian Mair und Kesinee Paruen über das Projekt Oma Lilli und die Zukunft

Der Livetalk mit Oma Lilli alias Christian Mair und Kesinee Paruen

Tausende Menschen in ganz Österreich und nicht nur in Vorarlberg sind vom Theaterstück Oma Lilli heiratet begeistert. Nun erzählen der Macher Christian Mair und Kesinee Paruen über die Erfolgsgeschichte und blicken schon in die Zukunft.

Mehr als fünfzig Mal hat der Bludenzer Christian Mair alias Oma Lilli das Stück Oma Lilli heiratet stets vor ausverkauftem Haus in den Veranstaltungssälen in Österreich und in vielen Ortschaften des Landes präsentiert. Tausende Menschen sind begeistert und auch die kommenden Termine von Oma Lilli sind schon ausverkauft bzw. sehr gut gebucht. Nach Oma Lilli mit Tochter Irma hat auch das Stück Oma Lilli heiratet die Vorarlberger Theaterszene in ihren Bann gezogen. Der Comedykünstler Christian Mair erzählt im VOL.AT Livetalk über die Gründe, die zu diesem grandiosen Erfolg geführt haben. Allerdings steht dem Amateur-Schauspieler auch ein professionelles Team vor und hinter Bühne zur Seite.

Die besten Videos vom Stück Oma Lilli heiratet

Es ist und bleibt ein Renner Oma Lilli heiratet lockt die Massen an. Der gebürtige Tiroler und nun in Bludenz zuhause, Christian Mair hat einen kometenhaften Aufstieg verbucht und ist noch lange nicht am Höhepunkt.