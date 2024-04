Olympisches Feuer für Sommerspiele in Paris entfacht

Das olympische Feuer für die Sommerspiele in Paris ist am Dienstag in der antiken Stätte von Olympia in Griechenland entzündet worden. Wegen der fehlenden Sonne wurde die Fackel mit einem Feuer entzündet, das bei der Generalprobe entfacht worden war. Die Flamme solle ein Symbol der Hoffnung und des Friedens in schwierigen Zeiten sein, sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach.

"In diesen schwierigen Zeiten, in denen wir leben, in denen Kriege und Konflikte zunehmen, haben die Menschen genug von all dem Hass, der Aggression und den negativen Nachrichten, mit denen sie Tag für Tag konfrontiert werden", sagte Bach. In ihren Herzen sehnten sich die Menschen nach etwas, das sie zusammenbringe und vereine, meinte der Deutsche weiter. "Das olympische Feuer, das wir heute entzünden, ist das Symbol dieser Hoffnung."

Traditionell wird das olympische Feuer mithilfe eines Parabolspiegels entfacht. Das fiel am Dienstag aus. "Apollon, Gott der Sonne und des Lichtes, du hast deine Strahlen geschickt und die Fackel für die gastfreundliche Stadt von Paris angezündet", sagte die "Hohe Priesterin", die griechische Aktrice Mary Mina, bei der Zeremonie.

In den kommenden Tagen wird das Feuer per Staffellauf durch zahlreiche Regionen Griechenlands getragen. Am 26. April wird die Flamme dann an die Organisatoren der Spiele von Paris übergeben - im alten Olympiastadion von Athen. Im Panathinaikon-Stadion fanden 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit statt.

Das Feuer soll danach aus dem Hafen von Piräus an Bord des französischen Dreimasters "Belem" nach Marseille in See stechen. Diese Hafenstadt ist mit Griechenland verbunden. Sie wurde in der Antike von Griechen gegründet, die sich dort niederließen. Die Ankunft des Feuers in Frankreich ist für den 8. Mai geplant, die Veranstalter rechnen dann mit 150.000 Besuchern im Marseiller Hafen.

Mit dem Entzünden des Feuers hat der Schlussspurt für die Sommerspiele begonnen. Am Mittwoch sind es noch 100 Tage bis zur Eröffnungsfeier in der französischen Hauptstadt. Die Olympischen Spiele finden vom 26. Juli bis 11. August statt.