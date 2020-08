Olympique Lyon erneut im Champions-League-Finale der Frauen

Das Champions-League-Finale der Fußball-Frauen am Sonntag (20.00 Uhr) in San Sebastian lautet Wolfsburg gegen Olympique Lyon. Der Titelverteidiger aus Frankreich feierte am Mittwochabend in Bilbao einen 1:0-Erfolg über den Liga-Rivalen Paris Saint-Germain. Wendie Renard erzielte in der 67. Minute das Goldtor für Lyon.

Die Wolfsburgerinnen waren bereits 24 Stunden zuvor durch einen 1:0-Sieg gegen den FC Barcelona zum fünften Mal in ein Champions-League-Endspiel eingezogen, 2013 und 2014 holten sie die wichtigste Club-Trophäe der UEFA. Für Lyon geht es beim Finalturnier im Baskenland um den bereits fünften Königsklassen-Triumph en suite, die sie erstmals 2011 und 2012 für sich entschieden hatten.

Vor dem rein französischen Halbfinale war eine Spielerin von Paris Saint-Germain positiv auf das Coronavirus getestet worden. Den Namen der Betroffenen teilte der Club nicht mit. Sie sei aber nach dem positiven Ergebnis des am Dienstag vorgenommenen Tests isoliert worden.