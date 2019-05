Olympia-Traum der ÖHV-Herren geplatzt

Das österreichische Hockey-Nationalteam der Herren hat die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio 2020 am Freitag verpasst. Die ÖHV-Truppe unterlag in der zweiten von drei Qualifikationsturnieren in Kuala Lumpur im Semifinale Malaysia 1:3 (1:1). Bei einem Sieg wäre neben dem Finaleinzug der Aufstieg in die entscheidende dritte Phase fixiert gewesen. Das ÖHV-Tor erzielte Leon Thörnblom.

Thörnblom glich in der 32. Minute die in Minute 11 von Malaysia erzielte Führung aus, die Gastgeber schlugen jedoch in der 55. und 58. Minute noch zweimal zu. Die Österreicher müssen damit zumindest bis zu den Sommerspielen 2024 in Paris auf die Teilnahme an Olympia warten.