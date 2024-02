ÖLV-Rekordlerin Mayer läuft auch heuer Vienna City Marathon

ÖLV-Rekordhalterin Julia Mayer tritt am 21. April erneut beim Vienna City Marathon an. Die Niederösterreicherin war im Vorjahr in Wien als Achtplatzierte zu einer von ihr später deutlich verbesserten nationalen Bestmarke gelaufen. Auf dem Weg zu den Olympischen Spielen im Sommer in Paris will sie beim heimischen Großevent erneut im Spitzenfeld mitmischen.

"Mein Ziel für den VCM ist es, schnell zu laufen und möglichst weit vorne zu landen. Ich möchte mich mit den besten Läuferinnen messen und ein kompetitives Rennen laufen", sagte Mayer in einer Ankündigung des Veranstalters vom Mittwoch.

Am vergangenen Wochenende hatte die 31-Jährige in Barcelona ihren österreichischen Rekord im Halbmarathon auf 1:11:09 Stunden verbessert. Über die volle Distanz war sie 2023 in Wien 2:30:42 Stunden gelaufen, im Dezember pulverisierte sie diese Zeit in Valencia mit 2:26:43.