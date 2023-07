OLG Wien: Mehrere Klauseln bei GoStudent gesetzwidrig

Mehrere Vertragsbestimmungen des Wiener Nachhilfe-Start-ups GoStudent sind gesetzwidrig, wie nun auch das Oberlandesgericht (OLG) Wien bestätigt hat. Das Gericht erklärte über 20 der 22 vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) beanstandeten Klauseln für unzulässig. Damit fällt etwa die Klausel von GoStudent, auf die das Start-up zahlreiche automatische Vertragsverlängerungen stützte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, wie der VKI am Donnerstag mitteilte.

"Der Gesetzgeber sieht für automatische Vertragsverlängerungen klare Regelungen vor", heißt es in der Aussendung des VKI. "Unternehmen müssen Kundinnen und Kunden vor einer automatischen Vertragsverlängerung informieren und ihnen die Möglichkeit zum Widerspruch geben. Das genaue Vorgehen muss auch bereits in einer Vertragsklausel festgelegt sein." Diesen Vorgaben kam GoStudent nicht ausreichend nach. Bereits das Handelsgericht Wien hatte GoStudent die Verwendung dieser und anderer Klauseln untersagt. Das Nachhilfe-Start-up ging damals in Berufung.