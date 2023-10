OLG-Präsident Zimmermann will Gewaltambulanz im Westen

Die oft geforderten flächendeckenden Gewaltambulanzen für Opfer von körperlicher und/oder sexueller Gewalt nehmen konkretere Formen an. Im Herbst sollen von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) zwei Modellregionen für Ost- und Südösterreich vorgestellt werden. Dass der Westen offenbar nicht berücksichtigt wird, stößt in Tirol auf Unverständnis. Der Präsident des Innsbrucker Oberlandesgerichts, Wigbert Zimmermann, forderte im APA-Gespräch auch hier ein Pilotprojekt.

Der Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck, Wolfgang Fleischhacker, begrüßte gegenüber der APA den Ausbau der Gewaltambulanzen. Die Evaluierung der Pilotprojekte sei "wichtig, um notwendige Informationen für den weiteren, schrittweisen Ausbau in ganz Österreich zu erhalten. Auch wir verfolgen diese Pilotprojekte mit großem Interesse." Fleischhacker verwies auf eine bereits seit 2012 an der Innsbrucker Klinik eingerichtete Gewaltambulanz, wobei auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichtsmedizin bei der "gerichtsfesten Beweissicherung" unterstützen. "Hier zeigt sich, dass es großen Bedarf an solchen Einrichtungen gibt und ein Ausbau an weiteren Standorten in Österreich sehr wünschenswert ist", sagte der Unirektor. Zudem nannte er den Notruf nach "Dr. Viola" in den Kliniken Innsbruck und Hall für Gewaltbetroffene, die Hilfe suchen, aber nicht frei sprechen können.