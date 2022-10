Oktober möglicherweise der wärmste in der Messgeschichte

Die milden Temperaturen der vergangenen Tage haben den Oktober auf Rekordkurs gebracht: Er wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einer der drei wärmsten Oktober der Messgeschichte, möglicherweise sogar der wärmste, lautet die Zwischenbilanz der ZAMG, eineinhalb Wochen vor Ende des Monats.

Derzeit ist noch kein Kaltlufteinbruch in Sicht. In den nächsten Tagen ist es mit Höchstwerten zwischen 14 und 20 Grad weiterhin deutlich zu mild für die Jahreszeit. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahrzehnten (Klimaperiode 1991 bis 2020) lagen die typischen Höchstwerte in den letzten zehn Oktobertagen im Tiefland Österreichs zwischen etwa acht und 16 Grad.

In einigen Regionen verlief der bisherige Oktober außerdem fast gänzlich ohne Niederschlag, vor allem im Gebiet von Osttirol und Kärnten über die südlichen Teile der Steiermark, das Burgenland und den Raum Wien bis zum Weinviertel und Waldviertel. Zum Beispiel regnete es in Klagenfurt bis zum 18. Oktober nur einen Millimeter (entspricht einem Liter pro Quadratmeter), in einem durchschnittlichen Oktober sind es im selben Zeitraum rund 40 Millimeter. Auf der Hohen Warte in Wien waren es bisher nur neun Millimeter, in einem durchschnittlichen Oktober sind es hier rund 20 Millimeter. Flächendeckend einige Millimeter Regen sind in den nächsten Tagen am ehesten am Samstag zu erwarten, so die ZAMG.