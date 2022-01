Oksana Lyniv wird Italiens erste Musikdirektorin

Die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv, zuletzt Chefdirigentin der Oper Graz und erste Frau, die im Bayreuther Festspielhaus dirigiert hat, rückt zur ersten Musikdirektorin eines italienischen Opernhauses auf. Die 43-Jährige übernimmt ab dem 14. Jänner die Rolle der Musikdirektorin des Teatro Comunale in Bologna.

Die in Brody in der Westukraine als Tochter von Musikern geborene Lyniv dirigierte ihr erstes Orchester im Alter von 16 Jahren, bevor sie an der Lysenko-Musikschule in Lviv studierte. Vor ihrem Engagement in Graz war Lyniv an der Bayerischen Staatsoper in München Assistentin von Stardirigent Kirill Petrenko.