OJAH-Tauschbörse wird verlängert!

Die zum Abschluss des Aktivsommers geplante große Tauschbörse findet aufgrund der Corona-Einschränkungen digital statt! Neu: Die Tauschbörse wird um einen Monat verlängert!

Am Dienstag, dem 29. September 2020, kannst du die Artikel, welche du per E-Mail getauscht oder verkaufst hast, in der OJAH (JUZ s’Kästle in der Kaiser-Franz-Josef-Straße 61) von 17 bis 19 Uhr abgeben und von Mittwochnachmittag bis Freitag, dem 2. Oktober 2020, abholen.