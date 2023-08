OJAH im Aktivsommer

Am 17. August 2023 war es wieder soweit und die Offene Jugendarbeit Hohenems lud im Zuge des Aktivsommers wieder alle Kinder zwischen acht und elf Jahren zur grandiosen Sommernachtsparty ein.

Was lange in Vergessenheit geraten war, erfuhr in den letzten Jahren immer mehr und mehr an Beliebtheit: Makramee, eine alte orientalische Knüpftechnik, die mittlerweile in vielen Haushalten als „Boho-Dekoration/New Makramee“ zu finden ist. Und so hatten die Kinder am 22. August 2023 in der OJAH die Möglichkeit, diese Knüpftechnik zu erlernen. Das Ergebnis? Wunderbare Eyecatcher-Wanddekorationen.