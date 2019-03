Die Offene Jugendarbeit Dornbirn startet Aufruf zum Mitmachen.

Dornbirn. Stars und solche, die es werden wollen, können einmal mehr die Bühne der Offenen Jugendarbeit Dornbirn rocken. Und das vor jeder Menge Publikum in der Jungen Halle auf der Dornbirner Frühjahrsmesse „SCHAU“ vom 4. bis 7. April. Hier können Jugendliche zeigen, was sie drauf haben und ihren ganz persönlichen Stil zur Schau stellen. Sucht es euch aus: Singen, tanzen oder Theater – kommt in eurer Lieblingsdisziplin vor den Vorhang. Anmeldungen ab sofort unter www.ojad.at

Die OJAD auf der SCHAU

Internationale Breakdance- und Hip Hop Acts, Vorführgen von lokalen Tanzschulen und Sportvereinen, musikalisch begabte Jugendliche und Dance-jams werden geboten. Wer zwei international bekannte Gruppen aus der Hip Hop Tanzszene erleben will, kommt an den Nachmittagen von Freitag bis Sonntag, wenn Hip Hop Weltmeister „H20“ und „Rhitm on Stage“ aus Rumänien auftreten und die Junge Halle zum Kochen bringen.

Die Offene Jugendarbeit Dornbirn ist auf einer großen Fläche in der Jungen Halle vertreten, gibt Einblick in das Vereinsgeschehen und informiert darüber, was alles dahinter steckt.

Aktuell beschäftigt sich die OJAD mit dem Thema Digitalisierung und „Digitale Jugendarbeit“. In Kooperation mit der Plattform für Digitale Initiativen wollen die Mitarbeiter das Thema auch den Messebesuchern näher bringen. Geboten wird ein Makerspace, wo Jugendliche auf technischer Ebene experimentieren und ihr Talent für Innovation und Geschicklichkeit vorzeigen können. Außerdem gibt es täglich Quizfragen zum Thema Digitalisierung. Wer mitmacht, kann tolle Preise gewinnen. Zusätzliche Highlights sind die kleinste Disko der Welt, ein Projekt, das bei der Smart City Dornbirn eingereicht wurde sowie eine digitale Messerallye in Kooperation mit Digitale Initiativen und AHA Dornbirn.

Programm Freitag, Samstag, Sonntag:

„H20“ und „Rhitm on Stage“ mehrmals am Nachmittag

Diverse Online Quiz über den ganzen Tag verteilt

Vorführungen von Tanz und Sportvereinen

Tanz und Gesang von Dornbirner Mittelschulen

Sonntag zusätzlich: