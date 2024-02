Goalie Hill stellt sich Superstar McDavid erfolgreich in den Weg

Goalie Hill stellt sich Superstar McDavid erfolgreich in den Weg ©APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Goalie Hill stellt sich Superstar McDavid erfolgreich in den Weg ©APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Oilers-Serie riss in NHL nach 16 Siegen

Nach 16 Siegen in Folge haben die Edmonton Oilers wieder verloren und die Einstellung des NHL-Rekords verpasst. Gegen die Vegas Golden Knights unterlagen die Kanadier am Dienstag 1:3. Die Pittsburgh Penguins aus der Saison 1992/1993 bleiben damit das einzige Team der NHL-Geschichte mit 17 Siegen in Serie. Die Stürmerstars Leon Draisaitl und Connor McDavid sorgten im Zusammenspiel zwar für das 1:0, konnten die Niederlage gegen den Titelverteidiger aber nicht verhindern.

"Wir haben ein gutes Spiel gespielt, haben mit Sicherheit mehr Chancen kreiert als der Gegner - und manchmal passiert das einfach", sagte Draisaitl nach der Niederlage gegen den Titelverteidiger. "Der Torwart (Adin Hill, Anm.) war sehr, sehr gut, und Vegas weiß natürlich, wie man enge Spiele gewinnt. Es hat halt heute leider nicht gereicht."