ÖHV-Kongress startet in Graz

Der Jahreskongress der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV) geht heuer erstmals seit Bestehen des Events in Graz über die Bühne. Mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie eine Reihe von Top-Referentinnen und -Referenten widmen sich von 14. bis 16. April im Congress Graz den schlagendsten Herausforderungen der Branche - darunter Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Eröffnet wird der Kongress Sonntagabend, durchgestartet wird dann ab Montag.

"Der Arbeitsmarkt ist ganz ein großes Thema - da wird es um die offenen Stellen in der Hotellerie gehen, auch was das wirtschaftlich heißt", sagte ÖHV-Sprecher Martin Stanits im Vorfeld des Kongresses zur APA. Dazu wird es in den nächsten Tagen interaktive Workshops geben - unter anderem zu den Themen Mitarbeiterführung und Recruiting.