ÖHV-Frauen jubeln über Auftaktsieg bei Hallenhockey-EM

Die österreichischen Hockey-Frauen haben bei der Hallen-EM in Berlin einen souveränen Auftaktsieg gefeiert. Die ÖHV-Frauen setzten sich am Donnerstag gegen Italien klar mit 4:0 (3:0) durch. Für die von Coach Sven Lindemann betreuten Vizeweltmeisterinnen trafen Johanna Czech (6.), Laura Kern (10., 15.) und Daria Buchta (37.). Um 17.15 Uhr steht das zweite Spiel in der Gruppe B gegen die Schweiz auf dem Programm.

Am Freitag (17.15) geht es gegen die Ukraine weiter, am Samstag (9.00/alle live ORF Sport +) wartet Polen zum Abschluss der Gruppenphase. Für die rot-weiß-roten Frauen geht es unter anderem um das WM-Ticket für 2025, wofür zumindest EM-Rang sechs erforderlich ist.