Ohne Sperrstunde und Maske bald unter Discokugeln tanzen

Am Ende ist es doch schneller gegangen, als gedacht und vor allem befürchtet: Mit 5.3. darf die Nachtgastronomie ohne Sperrstunde und ohne Maskenpflicht nach genau zwei Jahren wieder öffnen. Es gilt nur die 3G-Regel. "Es ist ganz wichtig, dass wir gleich wie die Tagesgastronomie behandelt werden, dass die Gäste ohne Maske kommen können", freute sich Nachtgastro-Sprecher Stefan Ratzenberger im APA-Gespräch. Abzuwarten bleibe aber noch, wie in Wien weiter vorgegangen werde.

In der Bundeshauptstadt wurde zuletzt stets ein strengerer Weg bei den Corona-Schutzmaßnahmen eingeschlagen als in der restlichen Republik. Ratzenberger: "Ich befürchte es wird weiterhin die 2G-Regel gelten." Damit könne man aber leben, wenn ansonsten die Sperrstunde falle. "Am wichtigsten ist, ob die Maskenpflicht fällt. Wenn in ganzem Rest von Österreich ohne Maske in der Disco getanzt werden darf, aber in Wien nicht, dann braucht gar nicht aufgesperrt zu werden", warnte der Obmann des Verbandes Österreichischer Nachtgastronomen (VÖNG). Vertreter der Wiener Stadtregierung wollen am Nachmittag neue Informationen geben.