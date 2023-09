Ohne Schatten ausgesperrt: Hund von Balkon gerettet

Feuerwehr und Stadtpolizei holten in Feldkirch einen Hund von einem Balkon. Er lag in der prallen Sonne, ein Besitzer war nicht vor Ort.

Gegen 11 Uhr am Dienstag machte der Tierschutzverein Rankweil auf die besorgniserregende Situation eines Hundes in Feldkirch aufmerksam: "Seit Stunden war der Schäferhund schon auf dem Balkon ausgesperrt", erklärt Michaela Bonmassar. Das Tier liege dort in der prallen Sonne, so die Obfrau des TSV Rankweil gegenüber VOL.AT. Die Nachbarn hätten schon öfters miterlebt, dass der Hund auf den Balkon gesperrt wurde, schildert sie.