Ohne Moos nichts los im Studium

Als StudentIn ist es oft schwer, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Es gibt aber Möglichkeiten, wie man dennoch Geld verdienen kann.

Durchschnittlich 214 Euro erhalten Studierende monatlich von ihren Eltern bzw. der Familie. Die Spanne reicht allerdings von der Überlassung der Familienbeihilfe bis zur Komplettfinanzierung aller Kosten. Jedoch nur 11 Prozent aller Studierenden werden vollständig von ihren Eltern finanziert. In der Studierenden-Sozialerhebung wurden auch Naturalleistungen erfasst, also Lebensmittel oder andere Leistungen, die nicht in Geldzahlungen getätigt wurden. Hier lag der durchschnittliche Betrag bei knapp 140 Euro.

Der Nebenjob

Kellnern, Flyer verteilen oder in der Bibliothek aushelfen – das sind typische Jobs, durch die man während des Studiums Geld verdienen kann. 61 % aller österreichischen Studierenden gehen während des Semesters einem Job nach, 12 % davon können dabei ihren Lebensunterhalt gänzlich aus den Einkünften ihres Nebenjobs bestreiten. Darüber hinaus bietet ein Nebenjob den praktischen Vorteil, dass man schon einen ersten Schritt in einem Unternehmen hat und so Kontakte für den späteren Berufseinstieg knüpft. Zudem kann man die theoretischen Kenntnisse aus dem Studium je nach Job auch gleich in der Praxis anwenden und so erste Berufserfahrung sammeln.

Staatliche Unterstützung

Auch der Staat greift Studierenden finanziell unter die Arme. Jede österreichische Staatsbürgerin und jeder österreichische Staatsbürger hat ein Recht auf die sogenannte Studienbeihilfe. Allerdings ist zu beachten, dass sich die Höhe der Beihilfe am Einkommen der Eltern, der Familiengröße und dem Familienstand des Studierenden bemisst. Eine weitere Voraussetzung ist die Immatrikulation an einer Hochschule oder einer Universität und die Studienaufnahme vor dem 30. Lebensjahr. Des Weiteren darf man das Studienfach nicht öfter als zweimal wechseln und muss regelmäßig den Studienerfolg nachweisen. Die Höhe der Förderung liegt zwischen 5 Euro und 679 Euro pro Monat.

Sonderfälle und Sonderformen

Eine Sonderform der staatlichen Studienbeihilfe ist das Selbsterhalter(innen)-Stipendium. Dieses wird an Studierende ausbezahlt, die mindestens vier Jahre vor ihrem Studienbeginn gearbeitet und sich damit selbst versorgt haben.

Stipendien

Eine besonders verlockende Finanzierung ist das Stipendium. Dieses muss man nicht zurückbezahlen und ist nicht immer abhängig von Bestleistungen. So gibt es neben den leistungsorientierten Stipendien auch eine Reihe von Stipendien privater Institutionen, die zum Beispiel für besonderes ehrenamtliches Engagement oder ein spezielles Forschungsthema vergeben werden.

Studienkredite

Für alle, die auf keine der oben angeführten Finanzierungen zurückgreifen können, gibt es noch die Möglichkeit eines Studienkredits. Viele Banken bieten Kredite zu besonders günstigen Konditionen. Doch bevor man sich für einen Kredit entscheidet, sollte man die Modalitäten genau prüfen und abwägen, ob diese den eigenen Vorstellungen entsprechen.

Gesetzliche Vertretung

Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) ist die gesetzliche Vertretung der Studierenden. Für sie müssen alle Studierenden jedes Semester einen bestimmten Betrag bezahlen, der aktuelle Beitrag (Stand 2019) liegt bei 19,70 Euro. Dafür kann man jedoch auch eine Reihe von Leistungen und Beratungen in Anspruch nehmen. Für soziale Härtefälle hat die ÖH beispielsweise einen Fonds aufgesetzt, aus dem finanzielle Unterstützungen (ohne Rechtsanspruch) an Studierende bezahlt werden.

Familienbeihilfe

Mit der Familienbeihilfe wird auch Kindern aus finanziell schwächeren Familien ermöglicht zu studieren. Diese Leistung erfolgt dabei unabhängig vom Einkommen. Anspruch auf die Familienbeihilfe haben Eltern, sobald sie die österreichische Staatsbürgerschaft mit einem festen Wohnsitz in Österreich haben, wenn sie als ausländische Staatsbürger eine Aufenthaltsberechtigung besitzen oder Asyl erhalten haben oder wenn sie seit mindestens fünf Jahren ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben. Darüber hinaus müssen folgende Kriterien erfüllt werden: Das Kind gehört zum Haushalt des Antragstellers. Die Person leistet überwiegend den Unterhalt für das Kind und keine andere Person hat bereits einen Anspruch auf Familienbeihilfe für das Kind. Weiters darf sich das Kind nicht vollständig oder überwiegend im Ausland, mit Ausnahme der Mitgliedsstaaten der EU und des EWR, aufhalten. Wird jedoch eine Berufsausbildung im Ausland nachgewiesen und die anspruchsberechtigte Person trägt überwiegend den Unterhalt, so besteht auch weiterhin ein Anspruch auf Familienbeihilfe.

Die Höhe der Familienbeihilfe