Ohne Künstlerinnen geht nichts mehr

2020 geht es nicht um die Quote, Frauen garantieren die Qualität.

Seit es Museen und Kunsthäuser gibt, waren Frauen dort gut vertreten, allerdings als Motiv auf Bildern. Nicht selten hatten sie dabei möglichst wenig an und fast immer wurden sie von Männern gemalt. Daran änderte sich auch lange nachdem sich Frauen den Zugang zu Ausbildungsstätten erkämpft hatten nichts. Das Missverhältnis wird seit Jahrzehnten von Ausstellungsmacherinnen thematisiert, verändert hat sich einiges, aber noch immer zu wenig, deshalb verkündete Maria Balshaw, Chefin der Tate Britain, ab April 2019 zumindest ein Jahr lang nur Werke von Künstlerinnen zeigen zu wollen. Ihr Konzept wurde nicht nur begrüßt, sondern auch hämisch kommentiert, aber auf jeden Fall hat Balshaw damit Schlagzeilen gemacht.

Auch im Kunsthaus Bregenz sprach man darüber. Die Aktion erweise sich als lediglich lachhaft, wenn sich keine Folgen zeigen, wenn sie ohne Konsequenzen bleibt, bemerkte die Schweizer Künstlerin Miriam Cahn im Gespräch mit den VN. Auch andere Museen hätten schon solche Aktionen realisiert, beließen danach aber alles beim Alten. Sie bezeichnet sich als Gerechtigkeitsfeministin und fordert ein Bewusstsein für Gleichbehandlung. Vergangenes Jahr wurde mit ihren Arbeiten in Bregenz eine Einzelausstellung realisiert. Für das nun begonnene Jahr hat KUB-Direktor Thomas Trummer konsequent ein ausgeglichenes Programm angekündigt. Zwei Künstlerinnen und zwei Künstler werden jeweils das ganze Haus bespielen. Den Auftakt macht die junge US-Amerikanerin Bunny Rogers (geb. 1990), die sich mit Ritualen der Trauerarbeit auseinandersetzt. Im Herbst will die aus Kroatien stammende Künstlerin Dora Budor (geb. 1984) mit ihren Arbeiten konkret auf die architektonischen Voraussetzungen im Kunsthaus eingehen. Das ist noch nicht alles. Ein Aspekt des Programms ist bereits sichtbar. An der zum Bodensee hin gerichteten Außenfassade des KUB hängt ein riesig aufgezogenes Werk der aus Feldkirch stammenden Künstlerin Anne Marie Jehle (1937–2000), die ein umfangreiches Œuvre mit gesellschaftskritischen Aspekten hinterließ, das viel zu wenig bekannt ist. Weiters mit ihren Arbeiten im Kunsthaus vertreten sind Anri Sala (geb. 1974) und Peter Fischli (geb. 1952).