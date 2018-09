Ohne Gegenmaßnahmen gewinnt Trump im Handelskrieg

Man sollte nicht glauben, dass Trumps Strafzölle automatisch den USA mehr schaden als nutzen. Denn sie haben dadurch hohe Zolleinnahmen und etwa die Hälfte davon wird über Preisnachlässe von den ausländischen Firmen bezahlt, sagte der Ökonom Gabriel Felbermayr am Dienstagabend bei einem Vortrag auf Einladung der Agenda Austria. Dagegen wehren könne sich Europa am ehesten mit Gegenzöllen.

Zugleich warnt Felbermayr davor, Trump als Spinner abzutun. “Nach der Spieltheorie ist es rational, was er macht”. Er breche alle Tabus, um die “Asymmetrien” in den Handelsverträgen zu brechen. Wirklich anders sei nur, dass Trump diese Verhandlungen nicht wie üblich in Hinterzimmern teurer Hotels führe, sondern öffentlich über Twitter und dass er nicht die “Diplomatensprache” nutze.

Und eine Hoffnung hat Felbermayr: Vielleicht sei diese Eskalation ja nötig, um die großen Wirtschaftsmächte USA, EU, China und Japan an den Verhandlungstisch zu zwingen und ein neues Welthandelssystem zu entwerfen, sagte er in der Diskussion in der Agenda Austria. Denn die WTO sei “wenn man das nüchtern betrachtet, in der Tat ein enttäuschender Verein”. Mit 164 Mitgliedern, jedes mit einem Vetorecht ausgestattet, sei die WTO nicht mehr in der Lage, große handelspolitische Entscheidungen herbeizuführen. Und man solle sich auch von der Vorstellung verabschieden, die EU wäre ein Hort des Freihandels. Auch in Europa gebe es noch viel Protektionismus.