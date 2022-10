Ohne Führerschein unter Suchmitteleinfluss Unfall verursacht

16-jähriger Mopedfahrer musste es büßen, er zog sich einen Schienbeinbruch zu.

Schuldig gesprochen

Sachverständiger Christian Wolf stellt in seinen Ausführungen klar, dass die Lenkerin den Unfall hätte vermeiden können und auch Richterin Silke Sandholzer kommt zu dem Ergebnis, dass trotz allfälliger Bremsfehler des Burschen, die Frau schuld an der Kollision war. Sie hatte keinen Führerschein, jede Menge Drogen im Blut. Sie sagt "noch vom Wochenende". Der Unfall war allerdings an einem Donnerstag. Sie verletzte das Rechtsfahrgebot und schnitt die Kurve. Strafe für die fahrlässige Körperverletzung: 960 Euro Strafe, drei Monate Haft auf Bewährung und 1000 Euro Teilschmerzengeld für das Unfallopfer. Das Urteil ist rechtskräftig.