Ohne Führerschein - Frau verursacht Unfall in Hard

Am Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in Hard. Mehrere Personen wurden verletzt und in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

Am 13.02.2023 gegen 21.50 Uhr ereignete sich in Hard ein Verkehrsunfall, indem eine Pkw-Lenkerin samt vier Insassen die Kontrolle über das von ihr gelenkte Fahrzeug verlor. Dabei touchierte sie zwei am Straßenrand parkende Fahrzeuge, einen Gartenzaun aus Holz sowie eine Straßenlaterne und kam in der Folge auf einer Grünfläche zum Stillstand. Die Lenkerin verfügte über keine Lenkberechtigung, ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.

self all Open preferences.

Mehrere Verletzte

Drei Personen wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit Verletzungen unbestimmten Grades in das KH Dornbirn eingeliefert. Es entstand an mehreren Fahrzeugen, am Zaun samt Grünfläche sowie der Straßenlaterne erheblicher Sachschaden.

Am Einsatz waren die Feuerwehr Hard mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften, das ÖRK mit drei Rettungswagen und sieben Sanitätern sowie die Polizei Hard beteiligt.