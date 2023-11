Ohne Fehl und Tadel: Klauser Nachwuchs kürt sich zum Meister

Ohne Niederlage gewann die KSK-Staffel erneut die Mannschaftsmeisterschaft in der Rheintalliga.

KLAUS. Großer Jubel herrscht im Lager der Nachwuchsabteilung vom Kraftsportklub Klaus. Nach dem Gesamtsieg im Frühjahr waren die Klauser Nachwuchsringer in der Mannschaftsmeisterschaft in der Stilart Freistil in der Rheintalliga vor Kurzem in Wolfurt eine Klasse für sich. Dabei gewann Klaus I alle drei Kämpfe gegen Inzing (28:16), Hörbranz (40:5) und Kriessern (28:19) in souveräner Manier und stand auf dem obersten Thron. Hinter Klaus belegten Kriessern, Inzing, Oberriet-Gabs, Hörbranz, Kampfgemeinschaft Wolfurt/Mäder und Klaus II die weiteren Plätze. Die zweite Klauser Staffel verlor gegen Kriessern (4:40), Oberriet (16:28) und Wolfurt/Mäder (20:24) alle drei Begegnungen und wurde Siebenter. VN-TK